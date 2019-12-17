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Erkenek suyu ihalesi yapılıyor

İHA

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, birçok yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek olan Erkenek Suyu ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Erkenek suyu ihalesi yapılıyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, birçok yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek olan Erkenek Suyu ihalesinin yapılacağını açıkladı.
Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ve Gölbaşı ilçeleri, Harmanlı, Balkar, Suvarlı ve Belören beldeleri, Gölbaşı OSB ve 12 köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak projenin inşaat yapım ihalesinin 23 Ocak’ta yapılacağını kaydetti.
Aydın, Erkenek kaynağı ile 130 kilometreden yıllık 16 milyon metreküp olarak karşılanacağını ifade etti.

ADIYAMAN

17 Aralık 2019 Salı

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