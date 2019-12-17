Cezaevinden firar eden 2 kişi yakalandı

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri cezaevinden firar eden 2 şahsı yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonuç verdi. Cezaevin firar eden V.A. ve N.A. isimli 2 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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