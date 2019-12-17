Piyasaya sahte para süren şahıs tutuklandı

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Adıyaman’da tütün pazarında esnafa sahte para veren ve polis tarafından yakalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tütüncüler pazarında M.B. isimli şahıs esnafa sahte 200 TL banknot vermek isterken fark edildi. Şahıs kaçmak isterken bölgede bulunan trafik polisleri tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından sorgulanan şahıstan 14 adet 200 TL’lik sahte banknot ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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