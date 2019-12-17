Karbonmonoksit gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 10 kişi hastanelik oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Fatih ve Girne mahalleleri ile Oluklu köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 10 kişi, 112 Acil sağlık ekipleri ve yakınları tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ADIYAMAN
17 Aralık 2019 Salı
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