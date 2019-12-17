Vali Aykut Pekmez Altınşehir Alt Geçit Projesini inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilerek Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağında yapımına başlanan alt geçit projesinin inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Pekmez’e incelemeleri sırasında İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin eşlik etti.

Vali Pekmez, Altınşehir Mahallesinde yapım çalışmalarına başlanan projeyi inceleyerek devam eden çalışmalarla ilgili Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ve teknik elemanlardan bilgi aldı.

Vali Aykut Pekmez, alt geçit projesinin tamamlanarak hizmete sunulmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun yaşandığı Altınşehir Mahallesinde trafik yoğunluğunun ileri düzeyde rahatlayarak ulaşımın kesintisiz bir şekilde sağlanacağını ve kentimize apayrı bir güzellik katacağını söyledi.

ADIYAMAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:16

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.