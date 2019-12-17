Hz. Mevlana, Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı

Adıyaman Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Mevlana Celaleddini Rumi'yi vefatının 746. yıl dönümünde düzenledikleri Şebi Arus etkinliğiyle andı.

Merkezi Derslikler Yunus Emre Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan Hz. Mevlana’nın 746. Vuslat Yıl Dönümü ve düğün gecesi olarak kabul edilen Şebi Arus töreni etkinliği, İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinden Berkay Demir’in Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Öteleş, etkinlikteki amaçlarının hem Mevlana'yı anmak hem de gençlerin Mevlana ile tanışmasını sağlamak olduğunu söyleyerek, “Biz, Adıyaman Üniversitesinde Mevlana'nın ölümü Şebi Arus’u, yani düğün gecesi olarak sevgiliye kavuşma gecesi olarak bilinen ölüm yıl dönümünü düzenleyerek onu burada anmış olmak ve gençleri Mevlana ile tanıştırmak için bu programı düzenledik.

Esasen bugün bu coğrafyada en çok ihtiyacımız olan şey, birbirimizi anlama, sevme, hoşgörü, dayanışma, yardımlaşma, birlik ve bütünlüğe kavuşmaktır” diye konuştu.

Etkinlik, Hz. Mevlana’nın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi, ney dinletisi ve şiir dinletisi ile devam etti. Güzel görüntülere sahne olan program, ilahi dinletisi ile son buldu.

ADIYAMAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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