Adıyaman'da uyuşturucuya 7 gözaltı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN'da, polis tarafından yapılan operasyonda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenerek durdurduğu 7 kişinin üst aramasını yaptı. Aramalarda şüphelilerin üzerlerinde 99 gram bonzai ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 7 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

ADIYAMAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:16

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.