Adıyaman'da uyuşturucuya 7 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından yapılan operasyonda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenerek durdurduğu 7 kişinin üst aramasını yaptı. Aramalarda şüphelilerin üzerlerinde 99 gram bonzai ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 7 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
ADIYAMAN
17 Aralık 2019 Salı
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