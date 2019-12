Kadın ambulans şoförü yollara ve zamana meydan okuyor

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliğinde görevli Emine Polat, ambulans şoförlüğüyle hem yollara hem zamana meydan okuyor.

Yaklaşık 6 yıldır Adıyaman Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliğine bağlı olarak görev yapan 1 çocuk annesi Paramedik Emine Polat, aynı zamanda Adıyaman’ın ilk kadın ambulans şoförü olarak tanınıyor. Daha önce kendisine 'otomobil bile kullanamazsın' diyenler olduğunu söyleyen Emine Polat, azim ve mücadeleyle ambulans şoförlüğü yapmanın onurunu ve gururunu yaşadığını ifade etti.

Ekip arkadaşları olan Emine İlkbahar ve İlyas Sayın ile birlikte vakalara hızla ve doğru bir şekilde yetişmek için yollara meydana okuduğunu vurgulayan Emine Polat, kendisine daha önce 'şoförlük senin neyine, yapamazsın' denildiğini söyledi. Kadın isterse bütün engellerin aşıldığını belirten Emine Polat, hayallerinin gerçekleşmesi için en büyük desteği aynı kurumda çalıştığı eşi Cüneyt Polat’tan aldığını vurguladı.



"Kadın şoförlerimizde kaza oranlarının düştüğünü gözlemledik"

112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Fatma Tuğba Utlu, “Adıyaman 112’de kadın şoförlerimiz de var. Kadın şoförlerimizde kaza oranlarının düştüğünü gözlemledik biz. Aynı zamanda işlerinde daha titizler. Bu konuda kadınlarımız da erkekler gibi aynı işleri yapabiliyorlar. Özellikle hasta yaklaşımında kadın şoför olması hastalarımıza da ayrı bir güven veriyor” dedi.

Azim oldukça kadınların bütün engelleri aşabileceğini söyleyen Emine Polat, “Kadınlarımız isteyince her işi yapabilir. Her işin üstesinden gelebilir, şoförlük de buna dahil. Bana yapamazsın, edemezsin diyenler de oldu ama ben azmettim ve şu an şoförlük yapıyorum. Bundan sonraki süreçlerde diğer kadınlarımıza örnek olabileceğimi düşüyorum. İlk başta beni görenlerde şaşkınlık oluşuyor. Bizler ambulans sürücüsüyüz, ambulansa yol vermeleri gerekiyor. Her şeyden önce hepimizin hastası olabilir. Ambulanslarımıza yol vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

