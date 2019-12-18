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Adıyaman’ın Besni ilçe Devlet Hastanesinin havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Devlet Hastanesinin havalandırma boşluğuna düşen bir kedinin sesini duyan hastane görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna merdiven uzattı. Merdivenle boşluğa inen itfaiye eri, burada bulunan kediyi merdivenlerden birkaç basamak çıkarttıktan sonra kedi, itfaiye erinin kucağından atlayarak, boşluğa indirilen merdivenden kendisi yukarı çıktı. Merdivenden çıkan kedi olay yerinden hızla uzaklaştı.

ADIYAMAN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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