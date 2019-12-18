Ad\u0131yaman Belediye Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman K\u0131l\u0131n\u00e7\u2019\u0131n yak\u0131ndan takip etti\u011fi k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015fak projesinde y\u00fczde 60\u2019l\u0131k k\u0131sm\u0131n tamamland\u0131\u011f\u0131 m\u00fcjdelendi. Ad\u0131yaman Belediye Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman K\u0131l\u0131n\u00e7\u2019\u0131n se\u00e7im \u00f6ncesi vaatleri aras\u0131nda bulunan ve \u00fczerinde hassasiyetle durdu\u011fu farkl\u0131 seviyeli k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015fak (batt\u0131\u00e7\u0131kt\u0131) projesi t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ediyor. Atat\u00fcrk Bulvar\u0131 Alt\u0131n\u015fehir Mahallesi\u2019nde Karayollar\u0131 B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, Karayollar\u0131 B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Kenan Keskin ve Karayollar\u0131 87. \u015eube \u015eefi Emrullah Metin ile birlikte inceleyen Ba\u015fkan K\u0131l\u0131n\u00e7, Ad\u0131yaman\u2019\u0131n k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde \u00e7ok \u00f6nemli bir esere kavu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Ad\u0131yaman Belediye Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman K\u0131l\u0131n\u00e7 incelemeler sonunda yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede, \u201cAd\u0131yaman\u2019\u0131m\u0131z i\u00e7in olduk\u00e7a \u00f6nemli bir yat\u0131r\u0131m olan k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015fak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 t\u00fcm h\u0131z\u0131yla s\u00fcr\u00fcyor. K\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce ba\u015flanmas\u0131na ra\u011fmen projenin y\u00fczde 60\u2019l\u0131k k\u0131sm\u0131n\u0131 tamamlayan y\u00fcklenici firmaya ve eme\u011fi ge\u00e7en t\u00fcm arkada\u015flara te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Ayr\u0131ca bir kez daha bu \u00f6nemli projenin Ad\u0131yaman\u2019\u0131m\u0131za kazand\u0131r\u0131lmas\u0131nda eme\u011fi olan Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakan\u0131m\u0131z Mehmet Cahit Turhan\u2019a, Bakan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Enver \u0130\u015fkurt\u2019a, milletvekillerimize ve eme\u011fi ge\u00e7en herkese te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d diye konu\u015ftu. Ba\u015fkan K\u0131l\u0131n\u00e7 daha sonra yetkililerden bilgi ald\u0131\u011f\u0131 proje alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7ilerle sohbet edip, kolayl\u0131klar diledi.