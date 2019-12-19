Adıyaman'da borç- alacak kavgası: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında borçalacak yüzünden çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borçalacak nedeniyle husumet olduğu öne sürülen iki grup, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine taş ve sopalar ile saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan Orhan Sarı, Adnan Sarı, Arif Sarı ve Zeynal Abidin Göksu, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADIYAMAN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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