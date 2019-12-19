Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği

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Yerli Malı Haftası kapsamında öğrenciler tahta kaşıkları süsleme ve boya etkinliği yaptı.

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri rengarenk kaşıklar yaptı. Sınıf öğretmeni Hayrullah Yüksel öncülüğünde sınıf öğrencileri tasarım beceri atölyesinde tahta kaşıkları süsleyerek tasarladı. Öğrenciler tahta kaşıkları önce boyadı sonra ise yapıştırmalar ile süsledi.

4C sınıfı öğrencileri Yerli Malı Haftasında farklı bir etkinliğe imza attı.

ADIYAMAN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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