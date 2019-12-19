Minikler Şire Pazarını gezdi

Yerli Malı Haftası nedeniyle anaokulu öğrencileri Adıyaman Şire Pazarını gezerek yerli ürünleri yerinde gördü.

Korucular Anaokulu her yıl 1218 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler bu yıl Adıyaman’ın yöresel ürünlerinin satıldığı Şire Pazarını gezdi. Farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin gördükleri ürünler dikkatini çekti.

Pekmezinden pestiline, cevizinden bademine kadar birçok ürünü bir arada gören minik öğrenciler bu farklı etkinlik nedeniyle oldukça eğlendikleri görüldü.

Korucular Anaokulu Müdürü Ayşe Sevinç ise, öğrencilerin yerli ürünleri tanıması ve yöresel pazarda bunları görmesini bu etkinlikte amaçladıklarını söyledi.

ADIYAMAN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:17

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.