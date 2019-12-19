ADYÜ’de flüt ve piyano resitali

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri tarafından “İki Tını Üç Renk Flüt” adlı flüt ve piyano resitali gerçekleştirildi.

Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Kaya, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Birbirinden güzel eserlerin icra edildiği konsere, Doç. Dr. Barış Toptaş piyanosu ile Dr. Öğr. Üyesi Selin Oyan ise flütüyle renk kattı.

Etkinlikle ilgili konuşan Toptaş, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti.

Toptaş, “Üniversitemizde birbirinden güzel ve faydalı etkinlikler oluyor. Biz de bu etkinliklere müziğimizle renk katmak istedik. Devlet Konservatuvarımız her geçen gün büyüyor, çok kabiliyetli öğrencilere sahibiz. Öğrencilerimizi en donanımlı şekilde yetiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda hem öğrencilerimizin hem de bizim çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bugün sahnede biz vardık. Müziğe gönül veren herkesi Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarına bekliyoruz, bizi dinlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konserin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu tarafından Doç. Dr. Barış Toptaş ve Dr. Öğretim Üyesi Selin Oyan'a çiçek ve adlarına dikilmiş fidanın sertifikaları takdim edildi.

ADIYAMAN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:17

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.