Başkan Fırat, 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Fırat, 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi

İHA

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 2019 yılında yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Başkan Fırat, 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 2019 yılında yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Adıyaman’ın konumu ve coğrafi özellikleri bakımından tarım alanında ve tarım ticaretinde ülkemize lokomotif etkisi oluşturacak potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.
Başkan Fırat, bu potansiyelin temel taşlarından olan Ticaret Borsasının kurulduğu ilk günden itibaren ülkemizin ve Adıyaman’ın ekonomik olarak gelişmesi için gayretli bir çalışma sergilendiğini söyledi.
2019 yılı değerlendirmesinde Fırat, “Borsa olarak üyelerimize daha kaliteli ve Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermek adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlatmış olduğu akreditasyon sistemine dahil olduk. Bu sistem sayesinde hizmet verdiğimiz her alan içerisinde denetimlere tabi tutuluyoruz. Bu denetimlerden başarı ile geçmenin yolu ise değerli üyelerimizden geri bildirimler toplayarak yine onların menfaatine olan projeler ve aksiyonlar içerisine girmekten geçmektedir. Borsamızda kurduğumuz kalite ve akreditasyon birimi ile yeni çalışmalara ve hizmetlere imza atmaya devam ediyoruz. Yine Borsamızda kurmuş olduğumuz Hububat Analiz Laboratuvarımızla 2019 yılı içerisinde toplam 756 analiz yaparak bölgemizde yetiştirilen ürünlerimizin değerlerini ortaya çıkarıp üyelerimizin ve tüccarlarımızın ürünlerinin gerçek değerler üzerinden işlem görmesini ve satışının yapılmasını sağladık. Borsa yönetimi olarak üyeler üzerinde yaptığımız anketler doğrultusunda memnuniyet oranımız yüzde 92’dir. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak içinde teknoloji seviyemiz ve insan kaynakları gelişimlerimizle daha da artırma yönünde ilerliyoruz” dedi.
2019 yılı içerisinde 13 bin 946 adet tescil işlemi gerçekleştirdiklerini dile getiren Fırat, “Rakamlar bazında en çok işlem görenler baklagiller grubunda arpa ile 103.521 ton, buğday ile 61.455 ton, nohut ile 30.485 ton, mısır ile 23.307 ton ve mercimekle 4.821 tonu bulmaktadır. Kuru yemiş, baharat, sebze ve meyvelerde 7.238 ton ve bitkisel gıdayağlı tohumlar grubunda 10.285 ton yer almaktadır. Bunların yanı sıra süt ürünlerinde 11.490 ton ve et ürünlerinde 2.097 ton işlem görürken canlı hayvan olarak da 6.200 adet işlem görmüştür. Yine bölgemize has yetiştirilen pamukta 24.068 tonu ve tütünde 9.896 ton ürün işlem görmüştür. Bu rakamların daha da artması yine üyelerimiz üzerinde yapabileceğimiz etkinliklerin de artması demektir. Teknoloji çağında her şeyin dijitalleşmesi, daha şeffaf ve daha hızlı çalışması bizleri de harekete geçirdi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kurulmasıyla üyelerimize acentecilik hizmeti de sağlamaya başladık. Bu sayede 310 üye ve tüccarımızın sistem üzerinden işlem yapmasına ve ürünlerini alım ve satım yaparak işlem görmeye başlamalarını sağladık.
Bizler üyelerimiz için sadece rutin işlerini düzenlemenin yanı sıra sorunları ile de ilgilenmekteyiz ve üyelerimizin çeşitli zamanlarda başvurduğu toplam 23 sorunu kilit karar alıcılara ileterek ve takip ederek nihai sonuçlara ermesini sağladık” ifadelerini kullandı.
Fırat değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “2019 yılında yaşanan bazı ekonomik darboğazların geçiş sürecinde ise yaklaşık 12 üyemize yine TOBB önderliğinde Sıfır Faiz ve ertelenmiş ödemelerle ‘Nefes Kredisi’ kullanmalarını sağladık ve bu darboğazlığın üzerimizden teğet geçmesini sağladık. Yerel ekonomiye can verecek ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ kapsamında üyelerimizle birlik olup ‘Bizde Varız’ dedik. Sadece işverenlerimizi değil sivil vatandaşlarımızın istihdamını da düşündük ve Genel Merkezimizle yaptığımız çalışmalar doğrultusunda ‘İstihdam Seferberliğini’ başlattık ve bu projede üyelerimizin çalışma hayatına katılım sağlayacakları istihdamlar için elde edecekleri destekleri açıkladık.
Adıyaman Ticaret Borsası olarak Türkiye’nin en büyük STK’sının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Misyonumuz gereği ‘Kanun ve mevzuat çerçevesinde ki borsacılık faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerimize ve topluma ekonomik ve sosyal değer sağlamak’ adına sadece hizmet veren bir kuruluş olmasının yanı sıra sosyal sorumluluklarının da olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda 2019 yılının ilk yarısında gençlerimiz ve iş hayatına atılacak hanımefendiler için 2 adet ‘Girişimcilik’ kursları düzenledik ve iş hayatına atılmalarında destekler verdik. Meslek eğitimlerinin daha ileri seviyelere taşınması adına ‘Mesleki Eğitim İşbirliği’ protokolü çerçevesinde Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için Yürütme Kuruluna dahil olarak desteklerimizi sağladık ve mesleki gelişim sürecinde yeni nesilleri unutmadık. Geleceği emanet edeceğimiz bu küçük yavrularımız için maddi olanakları elverişli olmayan toplam 866 öğrencimize ‘Okul Destek” yardımlarında bulunduk.
Adıyaman Ticaret Borsası oluşturduğu Vizyonu gereği ‘Çağdaş ve Yenilikçi borsacılık anlayışı ile Borsamızı Adıyaman’ın Tarımsal Ticaret Merkezi haline getirmek’ adına elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Sadece 2019’da değil önümüzdeki uzun yıllar içerisinde de bu vizyon doğrultusunda hareket edip memleketimize yeni kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz.”

ADIYAMAN

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüs şoförlerine güvenli sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Otobüs şoförlerine güvenli sürüş eğitimi
Üniversite öğrencilerinden arkadaşlarına vefa
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden arkadaşlarına vefa
ADYÜ’de flüt ve piyano resitali
YEREL HABERLER ADYÜ’de flüt ve piyano resitali
Minikler Şire Pazarını gezdi
YEREL HABERLER Minikler Şire Pazarını gezdi
İtfaiyecilerin eğitimi devam ediyor
YEREL HABERLER İtfaiyecilerin eğitimi devam ediyor
Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği
YEREL HABERLER Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği
Adıyaman'da borç- alacak kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da borç- alacak kavgası: 4 yaralı
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 4 yaralı
Başkan Deniz: “Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli”
YEREL HABERLER Başkan Deniz: “Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler ...
Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu ...
Adıyaman'da tefeci operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da tefeci operasyonu: 1 gözaltı
Milletvekili Tutdere iskan sorununu meclise taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere iskan sorununu meclise taşıdı
Köprülü kavşağın yüzde 60’ı tamamlandı
YEREL HABERLER Köprülü kavşağın yüzde 60’ı tamamlandı
Şehir içme suyu hattı baştan sona yenilenecek
YEREL HABERLER Şehir içme suyu hattı baştan sona yenilenecek
Başkan Kılınç, üniversite öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, üniversite öğrencileriyle buluştu
Tekerlekli sandalye hayaline kavuştu
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye hayaline kavuştu
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
Su birliği toplantısı Gölbaşı’da yapıldı
YEREL HABERLER Su birliği toplantısı Gölbaşı’da yapıldı
Adıyamanlı sporcu Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Adıyamanlı sporcu Avrupa Şampiyonu oldu
Uluslararası Göçmenler Gününde Vali Aykut Pekmez’e ziyaret
YEREL HABERLER Uluslararası Göçmenler Gününde Vali Aykut Pekmez’e ...
Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor
Kadın çığlık sesi polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kadın çığlık sesi polisi harekete geçirdi
Kadın ambulans şoförü yollara ve zamana meydan okuyor
YEREL HABERLER Kadın ambulans şoförü yollara ve zamana meydan okuyor
Sağlık ekipleri, dağ başında hastayı 4 kilometre taşıdı
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri, dağ başında hastayı 4 kilometre ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X