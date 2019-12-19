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TÜGVA çizimlerle 40 hadis resim yarışması sonuçlandı

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokul öğrencileri arasında yapılan çizimlerle 40 hadis resim yarışması sonuçlandı.

TÜGVA çizimlerle 40 hadis resim yarışması sonuçlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokul öğrencileri arasında yapılan çizimlerle 40 hadis resim yarışması sonuçlandı.
Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA Gölbaşı ilçe Temsilcisi Mustafa Vakkas Atalay, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak ilçe genelinde düzenlediğimiz 5, 6, 7 ve 8. sınıfları kapsayan ´Çizimlerle 40 Hadis´ yarışmamız ile gençlerimiz hem hayal dünyalarını ifade etme imkanı bulabilecekler hem de hadisleri öğrenerek hayatlarını daha bereketli geçirebileceklerdir. İçeriği itibari ile gençlerimize çok yönlü bir gelişim ve destek imkanı sunan yarışmamızda ilçe genelindeki ortaokullarda bulunan öğrencilerimizin katıldığı yarışmada 70 resim arasından okullarda görev alan resim öğretmenlerimizin seçtiği ve ilk üçe giren öğrencilerimizden birinci olan Mimar Sinan Ortaokulundan Hatice Asker çeyrek altın, ikinci olan Şehit Ahmet Demir Ortaokulundan Raziye Işık gram altın ve üçüncü olan Mimar Sinan Ortaokulundan Fatma Döndaş ise 100 TL ile ödüllendirildi" dedi.

ADIYAMAN

19 Aralık 2019 Perşembe

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