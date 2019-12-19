Yardım çığlığı ihbarına giden ekipler, sonuç alamadı

ADIYAMAN'da, dere kenarında bir kadının çığlık atıp, yardım istediği ihbarı üzerine polis ve AFAD ekipleri bölgeye gitti. Arama yapan ekipler, herhangi bir şey bulamadı.

Olay akşam saatlerinde Ali Taşı Mahallesi'ndeki Çırçır deresi yakınlarında meydana geldi. Polisi arayan bir kişi dereye yakın yerden bir kadının çığlık atıp yardım istediğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat süren aramada bölgede bir şey bulamadı.



ADIYAMAN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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