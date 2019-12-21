Başkan Turanlı: “Hep birlikte daha yeşil bir Kahta için”

Kahta Belediyesi, ’Hep birlikte daha yeşil bir Kahta İçin’ sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Yapımına başlanan Yavuz Selim Mahallesi Parkı, Hürriyet Mahallesi Mesire Alanı ve Çocuk Trafik Eğitim Parkında Fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kahta Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan ağaç dikim etkinliğine Kahta Kaymakamı Saadetin Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hakim, emniyet müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, “Park bahçe birimi ekiplerimiz tarafından, ilçenin ihtiyaç duyduğu park, bahçe, cadde, bulvar ve refüjler de ağaç dikme çalışmalarını bitirdikten sonra, yeni yapımına başladığımız parklarımızda etkinlik düzenledik. ‘Hep Birlikte Daha Yeşil Bir Kahta İçin’ sloganıyla başlatmış olduğumuz ve bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz ağaç dikim etkinliğimize katılım sağlayan Kaymakamımız Saadettin Doğan’a kurumlarımızın kıymetli temsilcilerine, personeline, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlarımıza duyarlılık, ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

ADIYAMAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:18

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.