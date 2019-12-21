Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

"O benim sünnetim değildi"

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ADIYAMAN'da, yolda yürürken ismi öğrenilemeyen ağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan O.A. (17), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde O.A., beraber yürüdüğü ağabeyi tarafından sol bacağından bıçaklandı. O.A. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan O.A.'nın ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı.



ADIYAMAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:04

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