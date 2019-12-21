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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doydukları yerden doğdukları yere yatırım için geldiler

İHA

İstanbul’da yatırımları bulunan işadamları doğdukları topraklara yatırım yapmadan önce Adıyaman’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
İstanbul’da kurulan Adıyaman Sanayici İşadamları Derneği (ASİAD) Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, doğdukları topraklara geri döndü. Her birisi kendi alanında önemli işletmelere sahip olan Adıyamanlı işadamları, Adıyaman’da birçok kamu kurumu ve kuruluşu ziyaret ederek, memleketlerine yapılabilecek yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulundu.
ASİAD Başkanı Mehmet Doğan ve beraberindekiler kamu kurum ve kuruluş ziyaretlerinin sonunda gazeteciler ile bir araya gelerek kente dair fikir alışverişinde bulundu.
Mehmet Doğan, bünyesinde 100’ün üzerinde işadamını barındıran ASİAD’ın kendi topraklarında neler yapılabileceğini görmek adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mehmet Doğan, “Biz özlem duyduğumuz baba ocağına geldik. Bizim oluşum gayemiz, doğduğumuz topraklara nasıl hizmet yapabiliriz? Hedefimizi yerine getirmek için yerinde inceleme yaptık. Dört günden beri Adıyaman’da il ve ilçelerde çeşitli kurumu ve kuruluşları ziyaret ederek istişarede bulunduk. Adıyaman’ın bel kemiği olan medyamızla da bir araya gelmek istedik. Adıyaman’ın ihtiyacı olan, bu verimli topraklara nasıl faydalı olabiliriz diye düşünüyoruz. Adıyaman’a faydamız olsun istiyoruz. İstanbul’a gittiğimizde istişare ederek, Adıyaman’a vefa borcumuzu ödeyeceğiz inşallah” dedi.
Doğan, dernek olarak herhangi bir siyasi oluşumun arka bahçesi olmadıklarını ve medeniyet şehri Adıyaman’a hizmet etme gayesinde olduklarını aktardı.
Heyet, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ahmet Metin Günay, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Çelenk, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, İşkur İl Müdürü Emin Yücekaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Salman, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz, Adıyaman Gazeteciler Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya’yı ziyaret etti.

ADIYAMAN

21 Aralık 2019 Cumartesi

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