Karayoluna inen dağ keçisine araç çarptı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayoluna inen dağ keçisine hafif ticari araç çarptı.

Kaza, Adıyaman Malatya Karayolunda meydana geldi. Gece saat 01.00 civarında Malatya istikametinden Adana istikametine giden Eser Çolak idaresindeki 01 ADR 68 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan dağ keçisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dağ keçisi şarampole savruldu. Dağ keçisi kaza sonrasında telef oldu.

Telef olan dağ keçisiyle ilgili kurumlara bilgi verilirken, dağ keçisi kaza yerinden ekipler tarafından alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:18

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.