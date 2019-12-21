Kardeşini sokak ortasında bıçakladı

"O benim sünnetim değildi"

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Adıyaman’da bir kişi tartıştığı 17 yaşındaki kardeşini bıçakladı.

Olay, Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağı yakınlarında meydana geldi. E. S. A. isimli şahıs tartıştığı 17 yaşındaki kardeşi O.A.’yı sol bacağından bıçakladı. Öğrenilemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonrasında kardeşini bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayın şüphelisi E.S.A. polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:04

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