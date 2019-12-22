Zeynel Akdoğan Chp Kahta İlçe Başkanı Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Kahta ilçe başkanlık kongresi yapıldı.

Kahta Belediyesi konferans salonunda düzenlenen ve 4 adayın yarıştığı kongrede Zeynel Akdoğan başkan seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, daha sonra divan kurulu oluşturuldu.

Faaliyet raporunun okunması ve konuşmaların ardından seçime geçildi.

Mevcut Başkan Mehmet Şah Çoban ile Mustafa Özer, Üzeyir Yıldırım ve Zeynel Akdoğan ilçe başkanlığı için yarıştı.

58 delegeden 53 delegenin oy kullandığı seçimde, Eski Başkan Mehmet Şah Çoban 18 oy, Üzeyir Yıldırım 8 oy, Mustafa Özer 7 oy alırken, Zeynel Akdoğan ise 20 oy alarak ilçe başkanı oldu.

Yapılan oy sayımının ardından CHP Kahta İlçe Başkanı seçilen Zeynel Akdoğan, seçimde kazananın olmadığını partinin kazandığını belirterek, bundan sonraki süreçte daha fazla birlik olmaya, beraber olmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kongreye Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, ilçe Başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

ADIYAMAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

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