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Polis sirenleri bu defa şehidin kızı için çaldı

İHA

Adıyaman'da şehit polis memuru Mahmut Kayan'ın kızına polis ekiplerince sirenli doğum günü sürprizi düzenlendi.

Polis sirenleri bu defa şehidin kızı için çaldı

Adıyaman'da şehit polis memuru Mahmut Kayan’ın kızına polis ekiplerince sirenli doğum günü sürprizi düzenlendi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2012 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Mahmut Kayan’ın kızı Ayşegül Kayan’ın doğum gününün olması münasebetiyle Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bir program düzenledi. Süslenen ve üzerine ‘İyi ki Doğdun Ayşegül’ yazılan polis ekip araçları ile polis motosikletleri, şehit ailesinin kaldığı Altınşehir Mahallesi'ne giderek şehidin kızını aldı. Süslenen ekip aracına bindirilen 8 yaşına giren Ayşegül, sirenler eşliğinde Polisevi'ne getirildi. Şehidin kızının bindiği süslü polis aracına yolda motosikletli polisler eskortluk yaptı. Polisevi'ne getirilen şehidin kızı, burada Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in eşi Şule Ergüder ve emniyet şube müdürlerinin eşleri tarafından karşılandı. Oldukça güzel zaman geçiren Ayşegül’ün doğum gününe Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez ile Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy da katıldı. Hediyelerin verildiği minik Ayşegül, annesi Berlin ve ağabeyi Atakan ile birlikte doğum günü pastasını kesti. Palyaçoların da bulunduğu programda oldukça eğlenen küçük kız, herkese teşekkür etti.
Eşiyle her zaman gurur duyduğunu belirten şehidin eşi Berlin Kayan, “Evet şuan 8 yaşına girdi. Bugün herkesin yanımızda olduğunu hissettik. Herkesten Allah razı olsun. İyi ki varlar. Bizler yanımızdaki dostlarımızın sayesinde, emniyetimizin sayesinde kendimizi çok güçlü hissediyoruz. Evet çok güzeldi. Ekip araçları kızımı konvoyla getirdi. Kızım kendisini, biz kendimizi çok özel hissettik. Gurur vericiydi. Ben eşimle her zaman gurur duydum. Bugün onun emanetine sahip çıkılması bizleri daha çok onurlandırdı, gururlandırdı. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Ayşegül ise, “Çok iyi hissettim. Siren çaldılar, sonra palyaçoyla beraber oturduk, oynadık. Çok güzel geçti, doğum günümü kutladılar. 8 yaşına girdim” diye konuştu.

ADIYAMAN

22 Aralık 2019 Pazar

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