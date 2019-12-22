Çocukları dilendirenlere operasyon

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte, çocuk dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, çocuk yaşta dilendirilen çocukları toplayarak, yasal işlem uygulamak için merkeze götürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda, küçük yaşta çocukları çalıştıran şahıslara kabahatler kanununa göre ceza kesildiği belirtildi.

ADIYAMAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.