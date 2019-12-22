Saat Kulesi kavşağındaki yoğunluk azaltılacak

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Saat Kulesi kavşağında meydana gelen trafik yoğunluğunu azaltmak için bir dizi önlemler alındığı belirtildi.

Yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi veren yetkililer, Saat Kulesindeki düzenlemeler kapsamında ilk olarak kavşağa yakın durumda bulunan otobüs durağının 100 metre ileriye taşındığını belirterek, çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Yetkililer ayrıca, belediye otobüslerinin yanı sıra ziyaret, Esentepe ve Karapınar minibüslerinin geçtiği güzergahı kullanan vatandaşları mağdur olmamaları için, durak değişikliği konusunda uyardı.

ADIYAMAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.