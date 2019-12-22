Turanlı’dan duyarlı esnafa teşekkür

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, kaldırımın genişletilmesi için arazisinin kullanılmasına izin veren esnafa teşekkür etti.

Kahta ilçe merkezinde esnaflık yapan Mustafa Celayer, işletmesi önünde bulunan ve yaya geçişine elverişli olmayan kaldırımın genişletilmesi için arazisinin bir bölümü için belediyeye kullanım izni verdi. Celayer, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan ve işletmesinin bitişiğindeki kaldırımın genişletilmesi için mülkiyeti kendisine ait olan arazinin bir bölümü için Kahta Belediyesine kullanım izni verdi.

Duyarlılığından dolayı Mustafa Celayer’e teşekkür eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizde hem araç ve yaya trafiği açısından yoğun olan Mustafa Kemal Caddesi Tedaş Kavşağı civarında bulunan bir işletmemizin sahibi Mustafa Celayer, kendi arazisinin bir kısmını kaldırımın genişletilmesi için belediye ekiplerimize genişletme için müsaade etmiştir. İlçe halkı adına Celayer’e bu fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

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