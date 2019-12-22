"O benim sünnetim değildi"

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Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından bir ikamete yapılan operasyonda 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda ev bahçesinde toprağa gömülü 3 ayrı poşete konulmuş toplam 4 kilo 870 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine jandarma ekiplerince el konulurken olayla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

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