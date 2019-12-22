Fenerbahçeli taraftarlardan galibiyet coşkusu

"O benim sünnetim değildi"

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Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı 31 mağlup ettiği karşılaşma sonrası sarılacivertli taraftarlar, Adıyaman’da, galibiyeti kutladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 31 mağlup etti. Alınan bu galibiyet, Fenerbahçeli taraftarları da mutlu etti. Sarılacivertli futbolseverler, son düdüğün çalmasıyla birlikte Adıyaman’ın Sümer Meydanında toplandı. Fenerbahçeli taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakarak meydanda marşlar söyleyerek galibiyeti kutladı.

ADIYAMAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

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