Adıyaman'da izinsiz kazıya 2 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma tarafından izinsiz kazı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Oyratlı köyü sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kazıda kullanılan kazma, kürek, dedektör ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



ADIYAMAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

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