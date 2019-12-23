Kahta’da kamu yatırımları incelendi

"O benim sünnetim değildi"

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Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan ve Milletvekili Ahmet Aydın, ilçede bulunan yapımı tamamlanan ve devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, İl Genel Meclis Başkanı Can Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet, sosyal hizmetler merkezinin yeni binası, yapımı devam eden Kahta stadyumu çimlendirme çalışması ve son olarak yapımı tamamlanan Kahta kadın gelişim merkezi ziyaret edildi.

Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Doğan, Milletvekili Ahmet Aydın'ın girişimleri neticesinde kamu yatırımlarının vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre devam ettiğini vurguladı.

ADIYAMAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

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