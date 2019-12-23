Organize sanayi bölgesinde ucuz elektrik dönemi başlıyor

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı ve Kahta Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Doğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Ocak 2020 itibarıyla son kaynak tedarik tarifesi (SKTT) limitinin 7 milyon kilovatsaate düşürdüğünü belirtti.

Kaymakam Doğan, Kahta OSB’de faaliyet gösteren sanayicilerin SKTT kapsamında elektriği yüzde 20’yi bulan serbest piyasa uygulaması ile daha uygun alabileceklerini söyledi. Kaymakam Doğan, “Ülke olarak üretimin, ihracatın ve istihdamın artması en büyük gayelerimizden biridir. Bir ülkenin ya da bir şehrin gelişme ve büyüme kıstasları sanayi ve üretim gücüne bağlı olduğundan son yıllarda Kahta OSB’de artan yatırımlar ve sanayicilerimize sağlanan hizmetlerin neticesi günden güne alınmaktadır. Bu kapsamda Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak 1 Ocak 2020 itibariyle sanayicilerimizin elektrik giderlerini daha da düşürecek uygulamayı hayata geçireceğiz, sanayicilerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.