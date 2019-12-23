Kaymakam İmamoğlu fabrikalarda incelemede bulundu

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezerek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, OSB’de yer alan fabrikaları tek tek ziyaret ederek buradaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özel bir firmanın fabrikanın Müdürü Yavuz Demircioğlu’yla beraber çalışma alanlarını inceleyen Kaymakam İmamoğlu, fabrikada bulunan işçilerle de beraber yemek yedi.

ADIYAMAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.