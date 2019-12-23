Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Tura idaresindeki 02 HY 141 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Genç idaresindeki 02 AAY 773 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi, Yavuz Selim İlkokulu yanında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan geçen yayaya da çarparak durabildi. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Sevgi Tura, Sevim Tura, Mirza Doğan ve yaya Nasife Türk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.