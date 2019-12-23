Kahta Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu

"O benim sünnetim değildi"

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Adıyaman’ın Kahta İmam Hatip Ortaokulu Kur’anı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında Adıyaman il birincisi oldu.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen Genç Sada Kur’anı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasına Adıyaman’dan 22 imam hatip ortaokulu katıldı.

Kur’anı Kerim öğretmenlerinden oluşan Jüri üyeleri öğrencilerinin Kur’anı Kerim okumalarını değerlendirdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Kahta İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Nebi İnan il birincisi olurken Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulundan Muhammed Ali Güney ikinci, Polis Amca İmam Hatip Ortaokulundan Abdurrahman Salih Yokuş ise üçüncü oldu.

Muhammed Nebi İnan, düzenlenecek olan bölge yarışmalarında Adıyaman’ı temsil edecek.

ADIYAMAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

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