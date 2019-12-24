İkamet yangını korkuttu

Onu tanıdınız mı?

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen ikamet yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesinde bulunan bir ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.

Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanılan olayda ölen yada yaralanan olmazken ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:31

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AKŞAM 17:20

YATSI 18:42

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