Köy okulu öğrencilerine pamuk şeker sürprizi

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Adıyaman İndere Köyü Ortaokulu öğrencilerine okul idaresi tarafından pamuk şeker sürprizi yapıldı.

İndire (Zey) Köyü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal, okul öğrencilerini mutlu olmak amacıyla okulu pamuk şekercisi çağırdı. Okul bahçesinde yapılan pamuk şekerler tek tek okul öğrencilerine dağıtıldı. Pamuk şekerlerini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

ADIYAMAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

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