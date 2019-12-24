Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman’da, suça ve suçlulara göz açtırılmıyor.

Jandarma ekiplerinin yağmış olduğu uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan aranmakta olan 27 şahıs, 40 gram sentetik cannabinoid maddesi, 2 gram bonzai, tarihi eser niteliğini taşıyan 3 adet sikke, 7 adet obje, 5 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca 50 adet mermi, 11 adet av tüfeği ve 4 adet kesici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken yakalanan 27 kişiden 4’ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

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