Çelikhan'da Kamber Sucu güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Çelikhan ilçe başkanlık kongresi yapıldı. Gerçekleştirilen kongrede Çelikhan ilçe başkanlığına mevcut Başkan Kamber Sucu yeniden seçildi.

Kongreye, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ve partililer katıldı. Düzenlenen kongrede konuşan Milletvekili Tutdere, “Genel başkanımız, parti grubumuz ve MYK’mız çok ciddi çalışmalara imza atıyor. Artık ülkenin gündemini Cumhuriyet Halk Partisi belirliyor. Bizlerde partimizin bu genel politikaları doğrultusunda Adıyaman’da ve bölgede çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Artık bir ezberi kafamızdan çıkarmamız lazım. Türkiye’de de CHP eski CHP değil. Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra yeni bir siyaset, yeni bir çalışma anlayışı, yeni bir dayanışma ruhu devreye girmiştir. Türkiye’de siyasetin kodları değişmiştir. Artık demokrasiden yana olan bütün güçler, birlik beraberlik içerisinde omuz omuza vererek Türkiye’de yok edilen demokrasi iklimini tekrar getirmek için birlikte bir yolculuğa çıkmışlardır. 24 Haziran 2018 tarihinde milletvekili seçildiğimiz günden bu yana Adıyaman’da ki herkesin sesi olmaya çalıyoruz. İl ve ilçe örgütlerimize birlikte ciddi bir çaba gösteriyoruz. Parlamentoda, parlamento tarihinde görülmemiş şekilde herkesin sesini duyuruyor, hakkını hukukunu savunuyoruz. Adıyaman’ın temel sorunlarının çözümü konusunda ciddi bir gayret gösteriyoruz. Bunun halk nezdinde karşılık bulduğunu da sevinerek görüyoruz. Burada örgütlerimizin, yol arkadaşlarımızın, sizlerin büyük bir desteği ve katkısı var. Adıyaman’a verilen sözleri bir bir muhataplarına hatırlatıyor ve çalışmaları yakından takip ediyoruz. Hedefimiz il merkezimizde ve tüm ilçelerimizde dayanışma ve birlik beraberlik içerisinde, yoldaşlık ruhuyla, bütün kesimleri kucaklayacak adaylarla ve listelerle seçime giderek, partimizi iç çekişmelerden uzak tutarak ve gerçekten iktidar hedefine odaklanan, çalışmak isteyen ve gayret eden yol arkadaşlarımızla partimizi daha ilerilere taşımak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Çelikhan ilçe kongremizin Çelikhan’a, ilimize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

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