Öğrenciler yemekten zehirlendi

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Adıyaman'da ortaokul öğrencileri, okulda yedikleri yiyeceklerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yerli Malı Haftası kapsamında Adıyaman Polis Amca İmam Hatip Ortaokulunda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri okulda yedi. Burada yenilen yiyeceklerden 10 öğrenci zehirlendi. Mide bulantısı ve karın ağrısı yaşayan öğrenciler için okula 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:42

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