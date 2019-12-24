Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü

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ADIYAMAN'da 'Yerli Malı Haftası' programı düzenlenen ortaokulda 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte getirilen yemeklerden yiyen öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine başvurdu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 9 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



ADIYAMAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

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