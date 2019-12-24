Başkan Kılınç, eski Samsat Caddesi esnafını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Eski Samsat Caddesi esnafını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eski Samsat Caddesi’ni ziyaret eden Başkan Kılınç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Kılınç’ı karşılarında gören esnaf ve vatandaşlar, hem sorunlarını iletme fırsatı buldu, hem de göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları gayretli çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç’ı tebrik etti. Başkan Kılınç ise açıklamasında, yaptıkları çalışmaların halk tarafından takdir edildiğini duymanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, tek gayelerinin Adıyaman’da büyük bir değişim gerçekleştirmek olduğunu ve bu değişimi de el birliğiyle yapmak olduğunu söyledi. Başkan Kılınç, “Belediye olarak başarılı olmamızdaki en önemli faktörlerden birisi de, vatandaşlarımızın düşüncelerine değer vermemizdir. Bu sebeple sürekli bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızdan aldığımız öneri, istek ve şikayetleri en doğru şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerin sonuncusunu eski Samsat Caddesi’ndeki esnaf kardeşlerimizle gerçekleştirdik. Onların önerilerini ve sorunlarını dinledik. İnşallah bundan sonra da bu ziyaretlerimiz devam edecek. Tüm esnaf kardeşlerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

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