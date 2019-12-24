Adıyaman'da kaçak cep telefonuna 1 gözaltı

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ADIYAMAN'da, polisin baskın düzenlediği iş yerinde, 45 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde A.Y.'ye ait iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda iş yerine operasyon düzenleyen polis, 45 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Cep telefonlarına el konulurken, işyeri sahibi A.Y. gözaltına alındı.



ADIYAMAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

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