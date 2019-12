Doğa Kolejinde küçükler satranç il birinciliği turnuvası düzenlendi

On Numara 23 Aralık çekiliş sonuçları

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği ile Adıyaman Doğa Koleji tarafından Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası yapıldı.

Doğa Kolejinde gerçekleştirilen 111 öğrencinin katılım sağladığı Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yoğun ilginin gösterildiği satranç turnuvasında 20112012 ve 2013 doğumlu 111 öğrenci bir biriyle kıyasıya mücadele etti. Sosyal aktivitelere oldukça önem veren Adıyaman Doğa Koleji, derece yapan öğrencilere burs imkanı sağlayacak.

Gerçekleştirilen turnuvaya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Gümüş, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Orhan Ekinci, Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci, İlkokul ve Anaokulu Müdürü Esin Çal, Kampus Müdürü Muzaffer Çal, Türkiye Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilci Harun Fırat ile veliler katıldı.

Yoğun heyecanın yaşandığı satranç turnuvasında, 2011 Erkekler Kategorisinden Dara Civan Sönmez birinci, 2012 Erkekler Kategorisinden Kerem Polat birinci, 2013 Erkek Kategorisinden ise Hüseyin Sürücü birinci oldu. 2011 Kızlar Kategorisinden Bengi Su Bostaş birinci, 2012 Kızlar Kategorisinden Beren Özelçi birinci, 2013 Kızlar Kategorisinden ise Zeynep Duru Aşçı birinci oldu.

Küçük kızlar ve küçük erkekler kategorisinde yarışan ve yaş gruplarında derece elde eden toplam 18 öğrenciye ödülleri, Doğa Koleji yönetimi ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kazım Çoban tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan ve derece yapan öğrencilere burs müjdesi veren Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Orhan Ekinci, “Satranç turnuvası düzenledik. Bunu organize eden Türkiye Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilci Harun Fırat’a teşekkür ediyorum. Biz Adıyaman Doğa Koleji olarak bu yarışmaya ev sahipliği yaptık. Eğitim ve öğretimin bir parçası olan sosyal etkinlikler bizim için çok önemli. Doğa Koleji olarak eğitimin bir parçası olarak gördüğümüz sosyal etkinlikleri düzenli olarak yapmaktayız. İl genelinde, federasyonların ya da STK’ların yapmış olduğu yarışmalara bizler daima her türlü desteği sağlamaya hazırız. Doğa Koleji olarak birinci öğrencimize önümüzdeki yıl için yüzde 80 burs hediye ettik. İkinci olan öğrencilerimize yüzde 70 burs, üçüncü olan öğrencilerimize ise yüzde 60’lık bir burs hediye ettik. Kendileri dilerlerse önümüzdeki yıl için her türlü yanlarında olacağı” şeklinde konuşarak öğrencileri tebrik etti.

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban ise bu tür etkinliklere önem veren ve eğitime her daim katkıda bulunan Doğa Koleji yönetimine teşekkür etti.

