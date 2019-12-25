Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki temel eğitim kurumlarına temizlik ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, ilçede eğitim hizmeti veren temel eğitim kurumlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da yardımların yapıldığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla malzemelerin temin edildiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, okulların en çok ihtiyaç duyduğu kırtasiye ve temizlik malzemelerinin okul idarecilerine teslim edildiğini söyledi.

ADIYAMAN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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