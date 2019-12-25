Zehirlenen şahsa itfaiye balkondan ulaştı

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Besni ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen şahsa itfaiye ekipleri balkondan ulaştı.

Olay, Yeni Besni Mahallesinde meydana geldi. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Nedim Karcı’nın (32) yakınları şahsın hayatından endişe edince durumu polise bildirdi. Polis ve itfaiye kipleri olay yerine geldi.

İkinci katta bulunan şahsın evine itfaiye ekipleri itfaiye merdivenlerini kullanarak balkondan girdi. Şahsın karbonmonoksit gazından etkilendiği ve baygın şekilde evde yattı görüldü. Sağlık ekiplerine bilgi verilerek karbonmonoksit gazından etkilenen şahıs ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.