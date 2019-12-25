Kaldırımlarda motosiklet ve bisiklet denetimi

Şehrin başlıca sorunları arasında gösterilen kaldırım işgalleri konusunda denetimlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, işyerlerinden sonra kaldırımlara park edilen motosiklet ve bisikletler için de denetimlere başladı.

Şehrin işlek caddeleri başta olmak üzere birçok noktada denetimlerini sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan iş yeri sahiplerinden sonra, motosiklet ve bisiklet kullanıcılarını da tek tek uyarıyor.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, halkın kaldırımları en rahat şekilde kullanabilmeleri için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirterek, uyarılardan sonra kurallara uymamaya devam eden işyerlerine ve motosiklet ile bisiklet sürücülerine cezai işlem uygulamaya başlayacaklarını dile getirdi.

ADIYAMAN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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