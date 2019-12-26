Adıyaman'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı

O değil!

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ADIYAMAN'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 47 şişe kaçak içki ile 70 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 47 şişe kaçak içki ile 70 paket kaçak sigara ele geçirildi. İçki ve sigaralara el koyan ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



ADIYAMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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