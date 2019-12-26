Adıyaman’da kaçak içki ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman’da kaçak içki ele geçirildi

İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ve sigara ele geçirdi.

Adıyaman’da kaçak içki ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ve sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa’dan temin edilen içki(viski) ve sigaraların Adıyaman’a getirileceği bilgisinin alınması üzerine takibe alınan şüpheli araç Darbelik Mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 47 kutu içki ve 70 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs ile adli işlem başlatıldı.

ADIYAMAN

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bacanın içine düşen tavşan kurtarıldı
YEREL HABERLER Bacanın içine düşen tavşan kurtarıldı
Adıyaman'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı
Otizmli genç marangozluk sayesinde hayata tutundu
YEREL HABERLER Otizmli genç marangozluk sayesinde hayata tutundu
Alt yapı çevre ve şehircilik platformu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Alt yapı çevre ve şehircilik platformu toplantısı ...
Kadınlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kadınlar uyuşturucuyla mücadele konusunda ...
Çiçeklendirme çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Çiçeklendirme çalışması yapıldı
Kaldırımlarda motosiklet ve bisiklet denetimi
YEREL HABERLER Kaldırımlarda motosiklet ve bisiklet denetimi
Okul önlerine ‘Önce yaya’ görselleri çizildi
YEREL HABERLER Okul önlerine ‘Önce yaya’ görselleri çizildi
Kaçan şahsı evine kadar kovaladı
YEREL HABERLER Kaçan şahsı evine kadar kovaladı
Zehirlenen şahsa itfaiye balkondan ulaştı
YEREL HABERLER Zehirlenen şahsa itfaiye balkondan ulaştı
Yakınları haber alamadı, sobadan zehirlenmiş bulundu
YEREL HABERLER Yakınları haber alamadı, sobadan zehirlenmiş bulundu
Milletvekili Toprak: “İHA ciddi bir medya kuruluşu”
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak: “İHA ciddi bir medya kuruluşu”
Temel eğitim kurumlarına temizlik ve kırtasiye malzemesi
YEREL HABERLER Temel eğitim kurumlarına temizlik ve kırtasiye ...
Otomobil öğrencilere çarptı
YEREL HABERLER Otomobil öğrencilere çarptı
Otomobilin çarptığı ilkokul öğrencileri yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı ilkokul öğrencileri yaralandı
Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı
Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 yaralı Patlayan düdüklü tencere ortalığı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 yaralı Patlayan ...
Anadolu motiflerini fırça darbeleriyle işliyor Adıyaman’da 2 şiir kitabı yazan elektrik ustası Hüseyin Turhan çizdiği resimler ile Anadolu motiflerini tuvale işliyor
YEREL HABERLER Anadolu motiflerini fırça darbeleriyle ...
Çatıdaki odunluk yandı
YEREL HABERLER Çatıdaki odunluk yandı
Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Adıyaman'da kaçak cep telefonuna 1 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kaçak cep telefonuna 1 gözaltı
Doğa Kolejinde küçükler satranç il birinciliği turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Doğa Kolejinde küçükler satranç il birinciliği ...
Başkan Kılınç, eski Samsat Caddesi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, eski Samsat Caddesi esnafını ziyaret ...
TOGEM kursiyerleri obezite konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER TOGEM kursiyerleri obezite konusunda bilgilendirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X