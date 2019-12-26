Adıyaman’da kaçak içki ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ve sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa’dan temin edilen içki(viski) ve sigaraların Adıyaman’a getirileceği bilgisinin alınması üzerine takibe alınan şüpheli araç Darbelik Mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 47 kutu içki ve 70 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs ile adli işlem başlatıldı.

ADIYAMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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