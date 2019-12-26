Öğrencilere model uçak kursu

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Türk Hava Kurumu (THK) Adıyaman Şubesi tarafından ortaokul öğrencilerine model uçak kursu verildi.

THK Adıyaman Şubesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda Havacılık Kulübü üyelerine model uçak kursu verdi.

Ücretsiz olarak verilen kursa katılan 12 öğrenci kurs sonunda sertifika almaya hak kazandı.

THK Rehber Öğretmeni Bülent Oral ve Okul Öğretmeni Hakan Çalışkan tarafından verilen kursun amacının havacılığa ilginin artması olduğunu dile getirdi.

ADIYAMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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